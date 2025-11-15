Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futboluna derin bir darbe vuran bahis soruşturmasında Galatasaray'dan Eren Elmalı 45 gün, Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Sarı kırmızılı yönetimin iki oyuncu konusundaki tavrı ise belli oldu.

Buna göre sarı kırmızılılarda iki oyuncuya da ekstra bir ceza verilmeyecek.

EKSTRA CEZA VERİLMEYECEK

Metehan Baltacı 9 ay gibi bir ceza aldığı için sözleşmesinin tek taraflı feshi söz konusu olsa da yönetim bu yönde bir adım atmayacak.

Sebebi de gençlik hataları ve iki ismin de bunu kabul ediyor olması.

Galatasaray yönetimi, oyunculara verilen cezalar konusunda Tahkim Kuruluna başvurup iptal veya indirim talep edecek.

İPTAL VEYA İNDİRİM TALEBİ

Kulüpler böyle bir durumda haklı olarak oyuncuyu ekstra cezalandırıp gönderme yolunu seçerken Dursun Özbek yönetimi "Biz hatalarını kabul eden, gençlik dönemlerinde bahis oynadıklarını kabul eden oyuncularımızın yeniden kazanma yoluna gideceğiz" düşüncesinde.

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı cezalarını hem lig hem de Avrupa kupası maçlarında çekecek.