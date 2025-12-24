Haydar Karataş ile Alaettin Ekici, derbide forma giydi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşılaştı.

Rakibine 2-1 yenilen Fenerbahçe'de genç oyuncular da süre aldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Eyüpspor ile oynanan Süper Lig müsabakasında süre alan Haydar Karataş, kupada Beşiktaş’a karşı da formayı terletti.

Karataş, mücadelenin 86. dakikasında Oğuz Aydın’ın yerine girdi.

16 yaşındaki Alaettin Ekici ise 90. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun yerine girdi.

GENÇLER KADROYA YAZILDI

Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında toplam 5 maçta görev alan Yiğit Efe Demir de 74’te Bartuğ Elmaz’ın yerine dahil oldu.

Takımdaki eksik oyuncular nedeniyle derbinin kadrosuna bu iki gencin yanı sıra Mustafa Serkan Kök ve Kamil Efe Üregen de yazıldı.