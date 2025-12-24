Abone ol: Google News

Fenerbahçe, bu sezon derbide ilk kez mağlup oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı Türkiye Kupası maçından 2-1 mağlup ayrıldı ve ezeli rakiplerine karşı bu sezon ilk yenilgisini yaşadı.

Yayınlama Tarihi: 24.12.2025 00:15
  • Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.
  • Bu sonuçla Fenerbahçe, bu sezon derbilerde ilk kez yenildi.
  • Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenerken, Galatasaray ile berabere kalmıştı.

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı konuk etti.

İlk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlanan derbiyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

3. DERBİDE MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, Süper Lig’de Beşiktaş’ı 3-2 mağlup ederken, Galatasaray ile de 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, 3. derbisinde mağlubiyet aldı.

