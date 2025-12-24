Fenerbahçe, bu sezon derbide ilk kez mağlup oldu

- Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.
- Bu sonuçla Fenerbahçe, bu sezon derbilerde ilk kez yenildi.
- Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenerken, Galatasaray ile berabere kalmıştı.
Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı konuk etti.
İlk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlanan derbiyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.
3. DERBİDE MAĞLUBİYET
Fenerbahçe, Süper Lig’de Beşiktaş’ı 3-2 mağlup ederken, Galatasaray ile de 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, 3. derbisinde mağlubiyet aldı.