Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı hakemi Yasin Kol'a videolu tepki

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçının ardından sarı kırmızılı kulüp, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un tartışmalı kararlarını derlediği bir video paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 18:33 Güncelleme:
  • Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın hakemi Yasin Kol'un kararlarını eleştiren bir video paylaştı.
  • Kulüp, tartışmalı pozisyonları içeren videoyla TFF'ye şikayette bulundu.
  • Galatasaray taraftarları, videoya yoğun ilgi gösterdi ve sosyal medyada paylaşımı öne çıkardı.

Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ardından, hakem kararları tartışmaların odağı oldu.

GALATASARAY, HAKEMİ TFF'YE ŞİKAYET ETTİ

Galatasaray Kulübü, derbinin hakemi Yasin Kol hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şikayette bulundu. Kulüp, tartışmalı pozisyonları içeren bir video paylaşarak şu ifadeyi kullandı:

“Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem (!) hatalar.”

Galatasaraylı taraftarlar, kulübün sosyal medya paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Paylaşım, kısa sürede beğeni ve retweet’lerle ön sıralara taşındı.

