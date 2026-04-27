Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Victor Osimhen göndermesi

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde gol atan Victor Osimhen'in golün ardından sevincinin fotoğraflarını paylaştı.

Galatasaray, bu paylaşımına, "Cevabı sahada verdi." yazdı.

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Victor Osimhen için TFF'ye başvurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Osimhen'in kolundaki koruyucu donanımın "sertliği" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu.

Sarı-lacivertli kurmaylar, ekipmanın ikili mücadelelerde sporcu sağlığını tehlikeye atabileceği iddiasıyla inceleme talep etti.

Galatasaray, bu başvurunun ardından Osimhen için savunma yaptı ve Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe derbisinde sahada yer aldı.

OSIMHEN'DEN AÇIKLAMA

Osimhen, derbinin ardından konuyla ilgili, "Haberlere çok fazla bakmıyorum ama tesise geldiğim zaman kulüpten biri bana bunlardan bahsetti. Bu insanları anlamıyorum. Sonuçta ligin en iyi takımına karşı mücadele edecekler. Fakat böyle bir şeyden şikayet edilmesi bana çok mantıklı gelmemişti. Ben buraya geldim, golümü attım, işimi yaptım ve en iyi şekilde mesajımı verdiğimi düşünüyorum. Önemli olan da buydu benim için." demişti.