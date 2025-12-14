Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya tebrik mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Estudiantes ile Arjantin'de şampiyon olan eski kalecisi ve kaptanı Fernado Muslera'ya tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Fernando Muslera için yaptığı paylaşımda, "Estudiantes ile Arjantin'de şampiyonluğa ulaşan unutulmaz kaptanımız Fernando Muslera’yı tebrik ederiz." denildi.

ŞAMPİYONLUKTA PAYI BÜYÜK

Estudiantes'in finalde Racing Club ile yaptığı müsabakanın penaltılarında iki kurtarışa imza atan Fernando Muslera, şampiyonluğu kazanmalarında önemli rol oynadı.