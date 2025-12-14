Abone ol: Google News

Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya tebrik mesajı

Fernando Muslera'nın formasını giydiği Estudiantes, Arjantin Clausura şampiyonluğuna ulaştı. Uruguaylı file bekçisi, penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla takımının kupayı kazanmasında önemli rol oynadı. Galatasaray Kulübü, maçın ardından Fernado Muslera'yı tebrik etti.

Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 13:31
  • Galatasaray, Fernando Muslera'yı Estudiantes ile Arjantin Clausura şampiyonu olması nedeniyle tebrik etti.
  • Muslera, finalde iki penaltı kurtarışı yaparak takımının kupayı kazanmasına büyük katkı sağladı.
  • Galatasaray, "Unutulmaz kaptanımız Muslera'yı tebrik ederiz" mesajını yayımladı.

Galatasaray, Estudiantes ile Arjantin'de şampiyon olan eski kalecisi ve kaptanı Fernado Muslera'ya tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Fernando Muslera için yaptığı paylaşımda, "Estudiantes ile Arjantin'de şampiyonluğa ulaşan unutulmaz kaptanımız Fernando Muslera’yı tebrik ederiz." denildi.

ŞAMPİYONLUKTA PAYI BÜYÜK

Estudiantes'in finalde Racing Club ile yaptığı müsabakanın penaltılarında iki kurtarışa imza atan Fernando Muslera, şampiyonluğu kazanmalarında önemli rol oynadı.

