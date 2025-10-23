Galatasaray'dan İlkay Gündoğan için sakatlık açıklaması

Sarı-kırmızılıların tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

Son durumu merak edilen İlkay'la ilgili resmi açıklama geldi.

SAĞ ARKA ADALESİNDE ZORLANMA VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan'ın tedavisine başlanmıştır."