Galatasaray'dan koreografi göndermesi: Onlar istedi, biz yaptık Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın öncesinde sarı-lacivertlilerin yaptığı koreografi gündemde.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertli taraftarlar derbi öncesi 'Attack Fener' yazılı bir koreografi yazdı.

Koreografinin altında açılan pankartta ise İngilizce "Remember, we are their biggest fear" (Unutma, biz onların en büyük korkusuyuz" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray, 3-1 kazandığı derbinin ardından koreografiye de gönderme yapmayı ihmal etmedi.

"ONLAR İSTEDİ BİZ YAPTIK"

"Attack Fener" cümlesini "Fener'e saldır" olarak değerlendiren sarı-kırmızılılar, "Onlar istedi biz yaptık." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Bu gönderi de dünya çapında binlerce beğeni aldı.