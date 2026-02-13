Abone ol: Google News

Galatasaray’dan Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Eyüpspor maçıyla Süper Lig’de son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 22:17
Galatasaray’dan Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisi
  • Galatasaray, Süper Lig'de son 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
  • Eyüpspor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini sürdürdü.
  • Bir sonraki maçta Konyaspor ile karşılaşacaklar.

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Eyüpspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 5-1’lik skorla galip ayrıldı.

SERİ SÜRDÜ

Galatasaray bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisine devam etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de 12. haftada Kocaelispor'a deplasmanda 1-0'lık skorla kaybettikten çıktığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Konyaspor ile oynayacak.

Eshspor Haberleri