Galatasaray’dan Süper Lig'de 10 maçlık yenilmezlik serisi

- Galatasaray, Süper Lig'de son 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
- Eyüpspor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini sürdürdü.
- Bir sonraki maçta Konyaspor ile karşılaşacaklar.
Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Eyüpspor ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 5-1’lik skorla galip ayrıldı.
SERİ SÜRDÜ
Galatasaray bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisine devam etti.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de 12. haftada Kocaelispor'a deplasmanda 1-0'lık skorla kaybettikten çıktığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Konyaspor ile oynayacak.