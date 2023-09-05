Galatasaray'dan Tanguy Ndombele paylaşımı: Sami Yen'de görüşürüz Galatasaray yeni transferi Tanguy Ndombele için paylaşım yaptı. Taraftarlara mesaj gönderen Ndombele, "Sami Yen'de görüşürüz" dedi.

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Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele için paylaşımda bulundu.

91 numaralı formayı giyeceğini açıklanan Fransız orta saha, Galatasaray'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Sarı-Kırmızılı taraftarlara da seslenen 26 yaşındaki futbolcu, "Sami Yen'de görüşürüz" ifadesini kullandı.

"Galatasaray ile birçok başarı kazanmak için savaşacağım"

İmza töreninde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Ndombele, "Galatasaray'da olduğum, burada oynayacağım için çok mutluyum. Bakambu ile arkadaşız, kulüp hakkında iyi şeyler söyledi. Şampiyonlar Ligi, en iyilerin yeri. Grubumuz zor gibi görünse de en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Bana göre Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray. Birçok arkadaşımdan da bunu duydum. Galatasaray ile birçok başarı kazanmak istiyorum ve bunun için savaşacağım" şeklinde konuştu.