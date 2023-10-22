Galatasaray'ı Bayern Münih maçından önce üzen Mauro Icardi gelişmesi! Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maça attığı gollerle damga vuran Mauro Icardi'nin stadyumdan çıkarken sekmesi sarı-kırmızılıları korkuttu.

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ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Mauro Icardi'nin 26. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, 30. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Beşiktaş 69. dakikada Chamberlain'in golüyle skoru eşitlerken, Galatasaray 82. dakikada Icardi'nin penaltıdan ağları havalandırmasıyla tekrar öne geçti. Kalan sürede de üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Icardi tarihe geçti

Bu maça ise Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, damgasını vurdu.

2 kez ağları sarsan golcü isim, Gheorghe Hagi'ye ait sarı-kırmızılılarla derbilerde en fazla gol atan oyuncu unvanını eline aldı. Icardi; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a toplamda 10 gol attı.

Stadyumdan sekerek çıktı

Maçın son anlarında ise Galatasaray taraftarını üzen bir gelişme yaşandı. Tribünlerin sevgilisi olan Mauro Icardi, karşılaşmanın son dakikalarda bir sakatlık geçirdi. Oyundan çıkmayan golcü isim mücadeleye sekerek devam etti.

Maçın sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılıları üzen bir görüntü ortaya çıktı. 30 yaşındaki forvet, stadyumdan sekerek ayrıldı.

"Net durumunu MR sonrası göreceğiz"

Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik Bayern Münih sınavına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin son durumu hakkında şu sözleri sarf etti: