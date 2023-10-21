Mauro Icardi yine rekor kırdı! Gheorghe Hagi'yi geçti Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş karşısında bulduğu golle sarı-kırmızılı takımın efsanesi Gheorghe Hagi'yi ait derbilerde gol atma rekorunu kırdı.

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Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta geldiği günden bu yana derbi maçlarında attığı gollerle dikkat çeken Arjantinli yıldız Mauro Icardi yine ağları sarstı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ağlarını 8 defa sarsarak efsane Gheorghe Hagi'yi yakalayan Icardi, Beşiktaş'a karşı 9. golünü attı ve Hagi'nin rekorunu kırdı.

Süper Lig'de 9. golünü attı

Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü ve Kayserispor maçları haricinde her takıma gol attı.

Trabzonspor ve Gaziantep FK'yı 2'şer defa avladı. Samsun, Başakşehir, İstanbulspor ve Antalya maçlarında 1'er defa ağları sarstı. Beşiktaş'ta da golünü atan Icardi bu sayıyı 9'a çıkardı ve krallıkta zirveye oturdu.