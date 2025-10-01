Galatasaray'ın galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yenmesinin ardından puan durumu değişti.
Türkiye'yi, Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor temsil ediyor.
SIRALAMA AYNI KALDI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında evinde ağırladığı Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Bu sonuçla ülke puanı da değişti.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM
İşte sıralama...
1- İngiltere 96.561
2- İtalya 85.946
3- İspanya 80.081
4- Almanya 76.404
5- Fransa 69.108
6- Hollanda 61.867
7- Portekiz 58.667
8- Belçika 56.150
9- Türkiye 44.000
10- Çekya 40.700