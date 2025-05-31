Galatasaray'ın genç yıldızı Metehan Baltacı sorularımızı yanıtladı

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Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu 95 puanla rakiplerinin önünde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray 5. yıldızı taktı.

Okan Buruk yönetiminde üst üste 3 toplamda da 25. zaferini elde eden sarı-kırmızlı takımın bu başarısında birçok isim pay sahibi oldu.

Bu isimler arasında genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı da yer aldı.

ESH SPOR'UN KONUĞU METEHAN BALTACI

Baltacı, ESH Spor’a özel önemli açıklamalara imza attı.

22 yaşındaki savunma oyuncusu, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde muhabirimiz Hazal Palavar’ın sorularını cevapladı.

"İNŞALLAH CAMİA OLARAK HEP BÖYLE GÜZEL GÜNLER YAŞARIZ"

"Şampiyonluğun ardından neler hissettin?" sorusuna Baltacı, şu yanıtı verdi:

Çok mutluyuz. Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldığımız için gururluyuz. Hem de camiamıza böyle önemli bir sezonda, 5. yıldızı taktığımız bir sezonda, onlara mutluluk yaşattığımız için de çok mutluyuz. Keyfini çıkartıyoruz, gördüğünüz gibi özellikle son 1 haftada. İnşallah camia olarak hep böyle güzel günler yaşarız.

"BİR ŞAMPİYONLUK DAHA YAZDIK"

Şampiyonluk kutlamalarına Barış Manço'nun 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa' şarkısıyla çıkan genç oyuncu, bu tercihi hakkında şunları dedi:

Kulübümüzle bağdaşlaşan bir şarkı bence. Bir şampiyonluk daha yazdık. İkincisi normalde de dinlediğim bir şarkı. Üçüncüsü geçen sene de dinlediğimiz bir şarkıydı. Takımda kimse almasın diye 1-2 hafta önceden hemen söyledim. 'Ben bunu istiyorum' diye. Çok da güzel oldu bence. Taraftarlarımız da beğendi. Takımın içindeki yabancılar da çok beğendi. Bence çok güzel bir anı oldu benim için. İnşallah her sene böyle yazmaya devam ederiz.

"İYİ OYNADIĞIM MAÇLAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Bu sezon sergilediği performans hakkında konuşan Metehan, şu ifadeleri kullandı:

Bireysel anlamda bence hocanın bana verdiği şansları zaman zaman iyi zaman zaman da iyi kullanmadığımı düşünüyorum. Hocamız elinden geldiğince şans da verdi. İyi oynadığım maçlar olduğunu düşünüyorum. Daha iyi oynayabileceğim maçlar olduğunu düşünüyorum. Sonuca baktığımızda iki kupa kazanan takımın bir parçası olduğum için kendimle hem gurur duyuyorum, hem de çok mutluyum.

"KUPADAKİ FENERBAHÇE MAÇI BİZİM KIRILMA NOKTAMIZDI"

"Şampiyonluk yolundaki en kritik maç hangisiydi?" sorusunu Metehan Baltacı, şöyle yanıtladı:

Açıkçası çoğu kişinin de fikri böyledir. Kupadaki Fenerbahçe maçı bizim kırılma noktamızdı. Çünkü o gün hem rakip takımın psikolojisini azalttık. Hem de ülkedeki iki takım arasındaki rekabeti belki de bu sene için bitirdik. Çünkü o dönem bizim düşüşümüz olmuştu. O gün açıkçası ligin bittiği gündü. Sezon başında Süper Kupa'daki Beşiktaş maçı bizim için önemli bir tokat oldu. Çünkü bizi kendimize getirdi. Çünkü her sezon yeniden başlıyor, özellikle bu ülkede. Yaptıklarınız çabuk unutuluyor. O yüzden bence Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı bizim için kırılma noktasıdır. Biz şampiyon yine olacaktık bence ama öyle farklı bir mağlubiyet alınması kulüp için, saha için, camia için güzel mesajlar oldu. Bazen mağlubiyetler hayırlı olur derler. O yüzden o mağlubiyet hem camia için hem bizim için daha hayırlı oldu.

"İLK DEFA BU SENE 3'LÜ OYNADIM"

"3'lü tandemde mi yoksa 2'li tandemde mi oynamayı daha çok seviyorsun?" sorusuna Metehan şu cevabı verdi:

İlk defa bu sene 3'lü oynadım. 3'lüde çoğu oyuncu ilk kez Okan Hoca'nın sisteminde oynadı. Böyle bir takımda her iki sistemde de her oyuncu oynar. Çünkü çok büyük yıldızlar var. Kendi şahsi düşüncüm 4'lüde daha rahat ediyorum. 3'lüde biraz daha taktiksel şeyler var. Daha çok sorumluluk var. 3'lüyü genellikle hoca Avrupa maçlarında oynattığı için daha çok zorlandık.

"ÖNCELİĞİM PARA KAZANDIRARAK AVRUPA'YA GİTMEK OLACAK"

Avrupa hayali olduğundan bahseden Metehan Baltacı, şu sözleri sarf etti:

Bu kulübün altyapısından yetişen biri olarak, önceliğim para kazandırarak Avrupa'ya gitmek olacak. Avrupa'dan da isteyen birkaç kulüp olmuştu. Tabii ki hedefimiz hayalimiz oraya gitmek.

"İSPANYA'YA GİTMEK İSTİYORUM"

"Kendi yeteneklerine baktığında hangi lig senin için daha uygun?" sorusu karşısında Metehan Baltacı, şu açıklamayı yaptı:

Böyle büyük konuşmak doğru olmaz. İspanya'ya gitmek istiyorum. Hem ülke olarak beğeniyorum hem de ligi hoşuma gidiyor. Umarım LaLiga'da hem ülkemi hem de Galatasaray'ı çok güzel bir şekilde temsil ederim.

"HOCAYA HAKSIZLIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Okan Buruk, seneye sihirli dokunuşu sana yapar mı?" sorusuna Baltacı, şu cevabı verdi:

Hocaya haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Hocaya genellikle bazı oyuncularla kaybettiğinde ilişkilerinin kötü olduğu söyleniyor. Ben onun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Hocayla kötü olabilmek çok zor. Hem insani olarak hem de teknik direktör olarak. Kafa yapısı olarak daha bize göre hareket eden birisi. Okan Buruk'un her sene aslında daha çok oyuncu çıkardığını düşünüyorum. Tabii ki ön plana çıkardığı oyuncular var. Hocaya bu konuda haksızlık ediliyor bence. Seneye de inşallah bize dokunur.

"FUTBOLDA HER ŞEY ÇOK ÇABUK DEĞİŞİYOR"

Yeni sezon planları hakkında konuşan Metehan Baltacı, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bir şey erken. Futbolda her şey çok çabuk değişiyor. Belki bir yerden teklif gelir, benim düşüncem değişir. Yönetimin ve hocanın belki benimle ilgili düşüncesi değişir. Seneye bir yapılanma olacak sonuçta, daha iyi bir kadro kurulabilir. O yüzden erken bir şey söylemek doğru olmaz.

"BAZEN SAĞ BEK OYNAMAK HOŞUMA GİDİYOR"

"Farklı bir bölgede oynamak ister miydin" sorusunu Baltacı, şöyle yanıtladı:

Bazen sağ bek oynamak hoşuma gidiyor. Hücumda bir kere Fenerbahçe maçı taktik idmanında hoca beni takımın forveti yapmıştı. 'Edin Dzeko ol' demişti bana o gün. Fena bir performans vermemiştim antrenmanda. Forvet olmak isterdim. Her futbolcu forvet olmak istiyor sonuçta onlar defans oyuncularına göre daha göz önünde oluyorlar. Ama biz ekmeğimizdeyiz, savunmayı yapıyoruz bir şekilde. Ortaokul ve lise zamanlarında halı sahada ön tarafta oynuyordum. Çünkü altyapıda hep geride oynadığım için kendimi öne atmışımdır.

"İDOLÜM RAMOS"

"Futbola başladığın zaman idolün kimdi?" sorusuna Metehan, şu yanıtı verdi:

11 yaşında girmiştim Florya'ya. Sergio Ramos'tu idolüm.

"İYİ Kİ BU MESLEĞİ SEÇMİŞİM"

"Futbolcu olmasaydın ne olurdun?" sorusunu genç oyuncu, şöyle cevapladı:

İçimde böyle asker ve polis olma istediği vardı. Devlet memuru falan, işimi garantiye alırdı. Abim beden eğitimi öğretmeni. Belki o tarz bir işle ilgilenebilirdim. Sporun içinde olabileceğimi düşünüyorum. Ama iyi ki bu mesleği seçmişim.

"EN ÇOK TAHA ALİ ZORLADI"

"Şu zamana kadar seni en çok zorlayan forvet kimdi?" sorusuna Metehan, şu cevabı verdi:

Malmö maçındaki kanat oyuncusunun ismini unuttum. Malmö deplasmanında Taha Ali, o gün bire birlerde yorgun halimize denk geldi biraz. Çabuk bir oyuncuydu. Kısa mesafede de o tarz oyuncuları yakalamak zor. Biraz sorun çıkarmıştı açıkçası.

EN ÇOK DİNLEDİĞİ ŞARKI

"Son zamanlarda en çok hangi şarkıyı dinliyorsun?" sorusu karşısında Metehan, şöyle konuştu:

Son 1 haftadır Yaz Dostum'a hazırlandığım için onu dinledim. Ama son zamanlarda Vidrado Em Voce (Pode Sentar) dinledim. Tesislerde gümbür gümbür çalıyor.

SEVDİĞİ YEMEKLER

Yemekten vazgeçemediği 3 şeyi söyleyen Baltacı, şu ifadeleri kullandı:

Bir kere çorbasız hayatta yapamam. İyi bir mercimeği her şeye tercih ederim. Annemin mercimeği çok iyidir. Sofrada sulu yemek yüzde yüz olmalı. İyi bir sarmaya da hayır demem 3'e de mantı diyelim. Her şeyi çok rahat yiyorum. Bir de biz dikkat ettiğimiz için bu saydıklarımı uzun zamandır yemedim.

TOTEMİNİ YUNUS AKGÜN'LE YAPIYOR

Maç önü totemini açıklayan 22 yaşındaki oyuncu, şu sözleri sarf etti:

Yunus Akgün'le otobüsten soyunma odasına kadar Galatasaray marşıyla gidiyoruz. Bu sezon 30 küsür maç oynandı, bir maça öyle giremedik onda da puan kaybettik. O gün Yunus Akgün beni çekti, 'Ne olursa olsun giriyoruz' dedi. O gün bugündür çok şükür şampiyonluğu aldık.

İZİN GÜNLERİ

Metehan, izin günlerinde neler yaptığını söyledi.

Maç gecesi tesiste kaldığım için, çok geç dönüyoruz deplasmanlardan. Ya burada eğer antrenman olmadıysa rejenerasyonumuzu yapıyoruz. Buradan Göktürk'e çay kahve içmeye gidiyoruz. Daha sonra güzel bir yemek organizasyonu, sonra dağılıyoruz.

"FENERBAHÇE'Yİ YENDİĞİMİZ MAÇLARDA SAHADA OLMAYI ÇOK İSTERDİM"

Bu sezon en çok sahada olmak istediği maçı açıklayan Metehan, şöyle konuştu:

Fenerbahçe'yi yendiğimiz maçlarda sahada olmayı çok isterdim. İlk maç kadrodaydım. Altyapıdan yetişen bir oyuncunun Kadıköy'de galibiyet alması çok güzel bir duygu. Onu yaşadığım için çok mutluyum. Fenerbahçe maçlarında süre bulup katkı vermek isterdim. Kenardan da o desteği verdiğim için çok da mutluyum. Türkiye Kupası finalinde oynamak isterdim. Bence çok güzel bir atmosfer vardı. Çok güzel maçlarda da süre buldum. Mutluyum kendi adıma.

"PARAYI AİLEME VERMİŞTİM"

"Kazandığın ilk parayla ne yaptın?" sorusunu Metehan Baltacı, şöyle yanıtladı:

U13-U14'te bize harçlık veriyorlardı. Direkt elden alıyorduk. 150 veya 200 TL'ydi. Onu söylemek doğru olmaz. O parayla çok şey yapılamıyordu. U19'da Gençlik Ligi'nde biz Real Madrid'e yenmiştik deplasmanda. O sene kulüp bize güzel bir miktar para vermişti. O parayı aileme vermiştim. Ciddi bir miktardı. Ailemi yemeğe çıkarmıştım. Geri kalanını da babama vermiştim. Duygusal bir an olmuştu.

"2026 SENESİNDE 26. ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYORUZ"

Son olarak yeni sezon öngörüsünü açıklayan Metehan, şunları dedi: