Galatasaray'ın Icardi için PSG'ye ödeyeceği bonservis ücreti belli oldu Mauro Icardi transferinde de mutlu sona ulaşan Galatasaray, Paris Saint-Germain ile 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı.

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Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da yeni bir haber de Mauro Icardi'den geldi.

beIN Sports'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcü ile anlaşmaya vardı.

Yapılan sözleşmenin 2026 yılına kadar süresi olduğunu belirtilirken Galatasaray'ın Paris Saint-Germain ile 10 milyon Euro bonserviste anlaştığı ve bu ücretin taksitler halinde ödeyeceğini aktarıldı.

30 yaşındaki futbolcuya da bonuslarla birlikte 10 milyon Euro maaş verileceğinin altı çizildi.

Icardi'nin transferinde sponsor desteği de olacak.

Taraftarın sevgilisi

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, çıktığı 26 karşılaşmada 23 gol ve 8 asistlik performans sergilemiş ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti.