Galatasaray'ın yeni yıldızı Zaha, İstanbul'a geldi Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Wilfried Zaha, İstanbul'a indi. Çok sayıda taraftar yıldız futbolcuyu büyük bir coşkuyla karşıladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Son şampiyon Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de uzun süredir transfer etmek istediği dünyaca ünlü Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı.

Tecrübeli futbolcu saat 22:00 sularında ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 30 yaşındaki yıldızı karşılamak için bayrak ve meşalelerle İstanbul Atatürk Havalimanı'na adeta akın etti.

Galatasaray atkısıyla görüntü veren Wilfried Zaha, taraftara üçlü çektirdi.

Galatasaray Televizyonu'na konuşan Zaha, "Sahaya çıkacağım ilk günü merakla bekliyorum. Taraftarın coşkusunu biliyorum, duyuyordum. Çok heyecanlıyım onlarla kucaklaşmak için" ifadelerini kullanırken ailesiyle birlikte kendisine ayrılan özel araçla alandan ayrıldı.

KAP'a açıklandı

Sarı-kırmızılı takımdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), "Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" açıklaması yapılmıştı.

İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücumcu geçen sezon 27 lig maçında 7 gol kaydetti.