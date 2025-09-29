Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki tesislerine basın merkezi yapıldı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne taşınan Galatasaray, buradaki basın faaliyetleri için basın merkezi yaptı.

Bu alana, Florya'da olduğu gibi Turgay Vardar adı verildi.

Turgay Vardar Basın Merkezi, ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Liverpool ile oynanacak karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında kullanıldı.

BASIN MERKEZİNDE YER ALANLAR

Basın merkezinde 100 kişilik toplantı odası, 12 kişilik çalışma masası, iki çeviri kabini, toplantı masası arkasında led ekranlar ve ağırlama alanı yer aldı.