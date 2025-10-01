Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünya basınında

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Temsilcimiz Galatasaray, evinde Liverpool'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, İngiliz devi Liverpool'u Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.
Maçın ardından dünya basını, karşılaşmaya geniş yer ayırdı.
İşte dünya basınında Galatasaray-Liverpool maçının yansımaları...
DAILY MAIL
"Liverpool için kırmızı alarm. İstanbul'daki vasat performans sonrası Kırmızılılar Galatasaray'a kaybetti."
A BOLA
"Liverpool İstanbul'da diz çöktü."
BBC
"İstanbul'daki sağır edici gecede Galatasaray, Liverpool'a arka arkaya ikinci yenilgisini tattırdı."
MIRROR
"Arne Slot'un Mo Salah tercihi Galatasaray karşısında Liverpool için mağlubiyetle sonuçlandı."
AL JAZEERA
"Galatasaray, sağır eden Şampiyonlar Ligi kapışmasında Liverpool'u 1-0 yendi."
MARCA
"Galatasaray, Liverpool'un kabusunu sürdürdü. Osimhen penaltıdan attı, Slot'un takımı art arda ikinci maçını kaybetti."