Abone ol: Google News

Galatasaray’ın olası Şampiyonlar Ligi senaryolarını yazdık

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ardından Galatasaray’ın önündeki senaryolar netleşiyor. Manchester City maçının sonucu, play-off turunda hangi Avrupa devleriyle eşleşilebileceğini belirleyecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 09:28
Galatasaray’ın olası Şampiyonlar Ligi senaryolarını yazdık
  • Galatasaray’ın Manchester City ile oynayacağı maçın sonucu, Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu rakiplerini belirleyecek.
  • Kazanırsa Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund veya Marsilya; berabere kalırsa Inter, Newcastle United veya Borussia Dortmund; kaybederse Newcastle United, Inter veya Atalanta ile eşleşebilir.
  • Kesin rakip, cuma günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının ardından tablo büyük ölçüde netleşiyor.

Yeni statü gereği ilk 8 sırada yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24’üncü basamaklar arasında kalan takımlar play-off oynayacak.

Bu aralığın dışında kalanlar ise Avrupa defterini kapatacak.

TÜM İHTİMALLER BU HABERDE

Galatasaray açısından gözler, bugün oynanacak Manchester City karşılaşmasına çevrilmiş durumda.

Sarı-kırmızılıların alacağı sonuç, play-off turundaki muhtemel rakiplerin belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

DİĞER MAÇLARDAN GELECEK SONUÇLAR SIRALAMAYI ETKİLEYECEK

Sadece temsilcimizin performansı değil, aynı zamanda diğer maçlardan çıkacak skorlar da sıralamayı etkileyecek.

Olası eşleşmeler bugün şekillenirken, Galatasaray’ın kesin rakibi cuma günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

İŞTE MUHTEMEL SENARYOLAR 

Yapılan algoritmik çalışmaya göre, Galatasaray’ın Manchester City karşısında alacağı sonuca bağlı olarak öne çıkan olasılıklar şöyle sıralanıyor:

Galatasaray kazanırsa

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Marsilya

Galatasaray berabere kalırsa

Inter

Newcastle United

Borussia Dortmund

Galatasaray kaybederse

Newcastle United

Inter

Atalanta

Eshspor Haberleri