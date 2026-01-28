Galatasaray’ın olası Şampiyonlar Ligi senaryolarını yazdık

- Galatasaray’ın Manchester City ile oynayacağı maçın sonucu, Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu rakiplerini belirleyecek.
- Kazanırsa Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund veya Marsilya; berabere kalırsa Inter, Newcastle United veya Borussia Dortmund; kaybederse Newcastle United, Inter veya Atalanta ile eşleşebilir.
- Kesin rakip, cuma günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının ardından tablo büyük ölçüde netleşiyor.
Yeni statü gereği ilk 8 sırada yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24’üncü basamaklar arasında kalan takımlar play-off oynayacak.
Bu aralığın dışında kalanlar ise Avrupa defterini kapatacak.
TÜM İHTİMALLER BU HABERDE
Galatasaray açısından gözler, bugün oynanacak Manchester City karşılaşmasına çevrilmiş durumda.
Sarı-kırmızılıların alacağı sonuç, play-off turundaki muhtemel rakiplerin belirlenmesinde önemli rol oynayacak.
DİĞER MAÇLARDAN GELECEK SONUÇLAR SIRALAMAYI ETKİLEYECEK
Sadece temsilcimizin performansı değil, aynı zamanda diğer maçlardan çıkacak skorlar da sıralamayı etkileyecek.
Olası eşleşmeler bugün şekillenirken, Galatasaray’ın kesin rakibi cuma günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
İŞTE MUHTEMEL SENARYOLAR
Yapılan algoritmik çalışmaya göre, Galatasaray’ın Manchester City karşısında alacağı sonuca bağlı olarak öne çıkan olasılıklar şöyle sıralanıyor:
Galatasaray kazanırsa
Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Marsilya
Galatasaray berabere kalırsa
Inter
Newcastle United
Borussia Dortmund
Galatasaray kaybederse
Newcastle United
Inter
Atalanta