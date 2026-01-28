Galatasaray’ın olası Şampiyonlar Ligi senaryolarını yazdık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının ardından tablo büyük ölçüde netleşiyor.

Yeni statü gereği ilk 8 sırada yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24’üncü basamaklar arasında kalan takımlar play-off oynayacak.

Bu aralığın dışında kalanlar ise Avrupa defterini kapatacak.

TÜM İHTİMALLER BU HABERDE

Galatasaray açısından gözler, bugün oynanacak Manchester City karşılaşmasına çevrilmiş durumda.

Sarı-kırmızılıların alacağı sonuç, play-off turundaki muhtemel rakiplerin belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

DİĞER MAÇLARDAN GELECEK SONUÇLAR SIRALAMAYI ETKİLEYECEK

Sadece temsilcimizin performansı değil, aynı zamanda diğer maçlardan çıkacak skorlar da sıralamayı etkileyecek.

Olası eşleşmeler bugün şekillenirken, Galatasaray’ın kesin rakibi cuma günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

İŞTE MUHTEMEL SENARYOLAR

Yapılan algoritmik çalışmaya göre, Galatasaray’ın Manchester City karşısında alacağı sonuca bağlı olarak öne çıkan olasılıklar şöyle sıralanıyor:

Galatasaray kazanırsa

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Marsilya

Galatasaray berabere kalırsa

Inter

Newcastle United

Borussia Dortmund

Galatasaray kaybederse

Newcastle United

Inter

Atalanta