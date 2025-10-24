Galatasaray'ın zaferi sonrası Avrupa'da gündem Victor Osimhen

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın geçen yıl Süper Lig'e damga vuran golcüsü Victor Osimhen, kaldığı yerden devam ediyor.

Öyle ki Nijeryalı golcünün forma giydiği maçta Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.

AVRUPA'NIN KONUŞTUĞU PERFORMANS

Bu zafer Avrupa basınında geniş yer buldu.

Galatasaray'la birlikte maçta 2 gol atan Victor Osimhen'e de övgüler yağdı.

İşte performansına vurgu yapılan Nijeryalı golcü için atılan manşetler...

"OSIMHEN ATEŞİ YAKTI"

Fransa basınından Foot Mercato, "Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Frankfurt tarafından ezilen ancak 2. haftada Liverpool’a karşı tepki veren İstanbullular, bu kez Bodo/Glimt’i titremeden domine etti. Osimhen, çoğu zaman olduğu gibi takımına yolu göstermek için ateşi yaktı. Nijeryalı mücadeleyi 4 veya 5 gol ile tamamlayabilirdi." ifadelerine yer verdi.

"OSIMHEN PARLADI"

Portekiz basınından A Bola ise mücadeleyi, “Osimhen, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi zaferinde parladı. Türkler sahada ve tribünlerde çok iyi baskı kurarak maça tam gaz başladı ve ilk golü erken buldu. 3-1 biten maçta Türklerin kaçırdığı net gol pozisyonu dikkat çekecek kadar fazlaydı.” sözleriyle özetledi.

"CANAVAR MODUNDA 3 PUANI GETİRDİ"

Mundo Deportivo ise Osimhen'den şöyle bahsetti:

“Osimhen canavar modunda Galatasaray’a 3 puanı getirdi. Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyeti ve hayal kurma hakkı bulunuyor. Nijeryalı forvet, ilk yarının tartışmasız başrol oyuncusuydu. Şampiyonluk adayı bir takımda rahatlıkla oynuyor olabilirdi.”

RAKİBİ MBAPPE

Galatasaray formasıyla çıktığı son 7 Avrupa kupası maçında 9 gol atan Victor Osimhen, bir kez daha Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmayı başardı.

Nijeryalı yıldızın bu sezonki Şampiyonlar Ligi istatistikleri de dikkat çeken cinsten. Osimhen 3. hafta itibarıyla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla isabetli şut (10) çeken 2. oyuncu konumunda.

İlk sırada ise Real Madrid'in süperstarı Mbappe (14) var. Kane 8 şutla, Haaland da 7 şutla Osimhen'i takip ediyor.

Yıldız oyuncu Bodo karşısında 9.8'lik reytingle Devler Ligi'nde haftanın 11'ine de girmeyi başardı.