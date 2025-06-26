Gareth Southgate'e 'şövalyelik' ünvanı

İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Gareth Southgate, İngiltere Kraliyet Ailesi tarafından "şövalyelik" ünvanına layık görüldü.

Windsor Kalesi'nde düzenlenen törende Southgate'e ünvanını Prens William takdim etti.

ŞÖVALYE ÜNVANI VERİLDİ

Törenin ardından basına konuşan 54 yaşındaki teknik adam, "Şövalyelik ünvanını almak inanılmaz bir ayrıcalık. Düşündüğümden daha duygusal olduğumu söylemeliyim, ancak bugün ailem için harika bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

Southgate, bu ünvanı alan dördüncü İngiltere Milli Takım teknik direktörü oldu. Daha önce Sir Walter Winterbottom, Sir Alf Ramsey ve Sir Bobby Robson bu onura erişmişti.

EURO 2024 SONRASI VEDA ETMİŞTİ

Southgate, EURO 2024 finalinde İspanya'ya kaybedilmesinden iki gün sonra görevinden istifa etmişti.

Deneyimli teknik adam, EURO 2020 finalinde de İtalya'ya kaybetmişti.