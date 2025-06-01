Gaziantep FK, 7 maçlık galibiyet özlemiyle sezonu tamamladı

AA & Ensonhaber

Güneydoğu temsilcisi Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 31. haftasında taraftarı önünde Hatayspor'u 2-1 yendikten sonra sırasıyla Başakşehir, Fenerbahçe, Rizespor ve Alanyaspor'a yenildi, Antalyaspor ile golsüz, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Dün, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, böylelikle ligde oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet alamadı.

45 PUAN TOPLADILAR

Ligde 45 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 45 kez havalandırdı, kalesinde ise 50 gole engel olamadı.