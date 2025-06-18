Gaziantep FK, Arda Kızıldağ ile sözleşme yeniledi

AA

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da iç transferde hareketlilik yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2022'de kadroya dahil olan Arda Kızıldağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

"İKİ SEZON BOYUNCA SİYAH-BEYAZLI FORMAMIZ İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEK"

Açıklamada, "Kulübümüzde forma giydiği dönemde hem karakteri hem de yeteneğiyle kendini kanıtlayan Arda, önümüzdeki iki sezon boyunca kırmızı-siyahlı formamız için mücadele etmeye devam edecek. Oyuncumuz Arda Kızıldağ'a yeniden hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir dönem geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.