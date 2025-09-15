Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile yükselişte!

Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren Gaziantep FK, ilk hafta maçında evinde Galatasaray'a, ikinci hafta ise deplasmanda Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Teknik direktör değişikliğinin ardından Burak Yılmaz yönetiminde sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci galibiyetini Kasımpaşa karşısında 3-2'lik skorla aldı.

Kocaelispor'u evinde 2-0 mağlup eden Güneydoğu temsilcisi, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 3 maçı da kazanmış oldu.

İLK KEZ GOL YEMEDİ

Geçen sezonun evinde en az gol yiyen takımı ünvanına sahip olan Gaziantep ekibi, bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

Gaziantep FK'nin Augsburg'dan kiralık olarak transfer ettiği genç oyuncusu Yusuf Kabadayı, ilk maçında golle tanıştı.

Yeni transferlerden Tayyip Talha Sanuç ve Drissa Camara da Kocaelispor maçında kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giydi.