Gaziantep FK ile Konyaspor yenişemedi Gaziantep FK, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK ile Fahrudin Omerovic yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka karşılıklı gollere sahne oldu. 2 gol sesinin çıktığı maçta kazanan olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçta kazanan çıkmadı

Gaziantep FK'nın golünü 31. dakikada Metehan Mert (KK), Konyaspor'un golünü 42. dakikada Marlos Moreno kaydetti.

Gaziantep FK'da sarı kart gören Ogün Özçiçek ve Mustafa Eskihellaç oynanacak Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Gaziantep FK, Galatasaray'la karşılaşacak

Gaziantep FK bu beraberlikle puanını 23'e yükseltirken, Konyaspor da 21 puana çıktı.

Gaziantep FK bir sonraki karşılaşmasında Galatasaray deplasmanına giderken, Konyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.