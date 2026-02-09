Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı iki golle geçti

- Gaziantep FK, Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
- Gaziantep FK'nın gollerini Kacper Kozlowski ve Muhammed Bayo kaydetti.
- Bu sonuçla Gaziantep FK, 7 maç sonra kazandı ve 28 puana yükseldi.
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ile Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu.
Gaziantep FK, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ
Kasımpaşa, 16. dakikada Adrian Benedyczak'ın golüyle Gaziantep FK deplasmanında 1-0 öne geçti.
GAZİANTEP FK GERİ DÖNDÜ
Ev sahibi ekip Gaziantep FK, 24. dakikada Kacper Kozlowski ile 1-1'i buldu. Gaziantep FK, 36. dakikada Muhammed Bayo ile 2-1 öne geçti.
Mücadelenin ilk yarısını Gaziantep FK, 2-1 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Gaziantep FK, maçı 2-1 kazandı.
GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALDI
Öte yandan Gaziantep FK'da Drissa Camara, 42. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
GAZİANTEP EKİBİNİN HASRET SONA ERDİ
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, ligde 7 maç sonra kazandı ve 28 puana yükseldi.
Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça yükselen Kasımpaşa, 16 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Gaziantep FK, ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor deplasmanına gidecek.
Kasımpaşa, evinde Fatih Karagümrük ile puan mücadelesi verecek.