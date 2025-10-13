Gebzespor’da Yusuf Öztürk başkanlığı bıraktı

Bu yıl 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden lider Gebzespor’da, beklenmedik ayrılık yaşandı.

Sezona iyi başlayan ve bugünkü 8. hafta karşılaşmasında evinde Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalan Güzide Gebzespor’da, kulüp başkanı Yusuf Öztürk görevi bıraktığını açıkladı.

"AYRILMA VAKTİ"

Sosyal medya hesabından yaptığı sitemkar paylaşımda taraftara da çağrıda bulunan Öztürk, "Canımdan çok sevdiğim Gebzespor’dan ayrılma vakti. Taraftara tek tavsiyem var; Gebzespor’u çıkarları için kullanmak isteyenlere prim vermeyin. Hepinizi çok seviyorum. Allah’a emanet olun." sözlerini kaydetti.