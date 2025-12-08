Trabzonspor'da son haftaların golcüsü Ernest Muçi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 15. haftasında 34 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor'da son 3 haftada skora en çok Ernest Muçi katkı sağladı.

Trabzonspor'da gol yükünü çeken Paul Onuachu (11 gol) ve Felipe Augusto (6 gol) isimlerinin ardından son haftalarda skora en çok katkı sağlayan oyuncu, Arnavut yıldız Ernest Muçi oldu.

Sezon başında Beşiktaş'tan 1 milyon euroya kiralanan Muçi, ligdeki son 3 maçta 5 gol atarak takımına zirve yarışında hayat verdi.

SON 3 MAÇTA 9 PUAN

Trabzonspor'da ilk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, son haftalarda takımının zirve yarışında puan kaybetmemesini sağladı.

Ligin 13. haftasında Trabzonspor'un Başakşehir'i 4-3 yendiği karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren Muçi, 2 gol atarken 101. dakikada takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Muçi, ligin 14. haftasında bordo-mavililerin sahasında Konyaspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada da şık bir frikik golüne imza attı.

Son oynanan Göztepe maçında da 2 gol atan Muçi, takımının 2-1 galip gelmesini sağlayan isim oldu.

Trabzonspor, Muçi'nin gol attığı son 3 maçı kazanarak 9 puanı hanesine yazdırdı.

TÜRKİYE'DE EN GOLCÜ DÖNEMİ

Muçi, Trabzonspor formasıyla Süper Lig kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı.

2023-2024 sezonunda devre arasında geldiği Beşiktaş'ta 13 lig maçında 3 gol atan Muçi, geçen sezon 27 maçta 4 gol katkısı sağlarken bu sezon 12 maç sonunda 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA GOL GÜVENCESİ

Ernest Muçi, hafta sonunda Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada takımının en büyük gol güvencelerinden biri olacak.

Trabzonspor'da 11 gol ile en golcü oyuncu olan Onuachu'nun kart cezasında Muçi, eski takımına karşı gol arayacak isimlerin başında gelecek.