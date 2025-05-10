Gençlerbirliği, Süper Lig'e yükseldi

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1. Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde Murat Uçkun'un çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ile Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 5-0'lık skorla konuk takım Gençlerbirliği oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ, GERİ DÖNDÜ

Gençlerbirliği'ne galibiyeti ve 4 yıl aradan sonra Süper Lig'i getiren golleri 2 ve 9. dakikada Daniel Popa, 56. dakikada Sinan Osmanoğlu, 66. dakikada Leo Gaucho ve 88. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.

YENİ MALATYASPOR, EKSİ 21 PUANLA TAMAMLADI

Gençlerbirliği, 68 puanla ligi ikinci sırada noktaladı. Yeni Malatyaspor ise eksi 21 puan ve eksi 138 averajla lige veda etti.

1. LİG'DE PUAN DURUMU