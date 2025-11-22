Gençlerbirliği'nde Thalisson kırmızı kart gördü!

- Gençlerbirliği'nden Thalisson, Galatasaray maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
- 60. dakikada Kazımcan Karataş'a müdahalesi sonrası oyun dışı kaldı.
- Bu olay, Gençlerbirliği'ni 10 kişi bıraktı.
Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Galatasaray ile karşılaşırken 10 kişi kaldı.
Müsabakanın 60. dakikasında Kazımcan Karataş’a yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Ozan Ergün, Thalisson'a sarı kart gösterdi.
32'DE KART GÖRMÜŞTÜ
Mücadelenin 32. dakikasından da sarı kartı bulunan Thalisson böylece kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)