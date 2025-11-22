Abone ol: Google News

Gençlerbirliği'nde Thalisson kırmızı kart gördü!

Gençlerbirliği’nin Brezilyalı futbolcusu Thalisson, Galatasaray maçının 60. dakikasında kırmızı kart gördü.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 21:40
  • Gençlerbirliği'nden Thalisson, Galatasaray maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
  • 60. dakikada Kazımcan Karataş'a müdahalesi sonrası oyun dışı kaldı.
  • Bu olay, Gençlerbirliği'ni 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Galatasaray ile karşılaşırken 10 kişi kaldı.

Müsabakanın 60. dakikasında Kazımcan Karataş’a yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Ozan Ergün, Thalisson'a sarı kart gösterdi.

32'DE KART GÖRMÜŞTÜ

Mücadelenin 32. dakikasından da sarı kartı bulunan Thalisson böylece kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

