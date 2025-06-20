Gençlerbirliği'nin yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Gelecek sezon yeniden Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankara'nın köklü ekibi Gençlerbirliği'nde, sıcak bir gelişme yaşandı.

Kırmızı-siyahlılarda başkanlığa seçilen Osman Sungur yönetiminde ilk toplantısını yapan yönetim kurunda, görev dağılımı yapıldı.

YAPILAN GÖREVLENDİRMELER

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Osman Sungur başkanlığındaki yönetimde Erhan Kızılmeşe başkanvekili, Taner Ünlü genel sekreter, Adem Becerikli sayman, Serkan Yıldız mali işlerden sorumlu asbaşkan, Hakan Kaynar da basın sözcüsü olarak görevlendirildi.