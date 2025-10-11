Gençlerbirliği'nin yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.
Osman Sungur'un istifası sonrası yönetim kurulunda yapılan oylamayla Mehmet Kaya'nın başkanlığa seçildiği Başkent ekibinde, yeni görev dağılımı kulübün internet sitesinde yayınlandı.
YÖNETİM KURULU
Buna göre kırmızı-siyahlı ekibin yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:
Başkan: Mehmet Kaya
Başkan vekili: İsmail Geliç
Başkan yardımcısı: Erhan Kızılmeşe
Genel sekreter: Taner Ünlü
Sayman: Adem Becerikli
Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Serkan Yıldız
Asbaşkan: Mithat Akar, Özer Yıldırım, Abdulfettah Doğan, Aykut Çakmaklı
Yönetim kurulu üyesi: Ömer Faruk Fukara, Mehmet Selvi, Kenan Memiş, Rıfat Songür, Canpolat Aras, Eyüp Taymur, Mücahit Şentürk, Süleyman Yurtseven, Fuat Yılmaz, Yalçın Artukoğlu, Tuğba Koç Erciyas, Yavuz Fuat Yılmaz, Mete Baykara, Mehmet Hakan Onkur, Coşkun Balkan.