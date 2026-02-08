Sivasspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

- Sivasspor, 1. Lig'in 24. haftasında Sarıyer'e 1-0 mağlup olarak 3 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.
- Daha önce Bodrum FK'yı yenen ve Amed Sportif ile Pendikspor'la berabere kalan Sivasspor, toplamda 30 puana sahip.
- Takım, 25. haftada sahasında Vanspor FK ile karşılaşacak.
1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ya 2-0 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı 3 karşılaşmada mağlup olmamıştı.
Sivasspor, ligin 21. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yı 2-1 yenerken, 22. haftada evinde Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1, 23. haftada iç sahada Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.
SERİ SON BULDU
Ligin 24. haftasında dün Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Sivas ekibinin 3 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
Ligde 24 haftalık periyotta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlıların 30 puanı bulunuyor.
RAKİP VANSPOR FK
Sivasspor, ligin 25. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Vanspor FK ile karşılaşacak.