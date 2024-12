Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaş'a veda paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz günlerde sezon başında göreve getirdiği Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Yaşanan bu vedanın ardından sessizliğini koruyan Bronckhorst, sosyal medya hesabından çarpıcı bir gönderi yayınladı.

Tecrübeli teknik adam, yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti.

BRONCKHORST'UN VEDA MESAJI

Beşiktaş'tan ayrılmak beni üzüyor ve hayal kırıklığına uğratıyor. Önceki işlerimde olduğu gibi, bu işe tutkuyla, kulübün potansiyeli beni gerçekten heyecanlandırdığı için başarılı olma arzusuyla yaklaştım. Türk halkı ve özellikle Beşiktaş taraftarları beni karşıladı ve "kendilerinden biri" gibi hissettirdi.



Türkiye zengin bir kültüre sahip bir ülke ve futbola olan tutku herkes tarafından açıkça görülüyor. Bunun için her zaman minnettar olacağım.



Süper Kupa'yı kazandıktan sonraki his, en değer verdiğim Futbol başarılarından bazılarıyla aynı seviyede. Büyük kalabalık, taraftarların tutkusu ve oyuncularımın yakıcı arzusu harikaydı. Beşiktaş için bu kupayı neredeyse yirmi yıldır ilk kez geri kazanmak çok tatmin ediciydi.



Oyuncularımın ve ekibimin sıkı çalışmasını takdir etmeliyim. Bana daha fazla zaman verilseydi, büyük potansiyeli olan bir kadroyu geliştirebileceğimi ve güçlendirebileceğimi düşünüyorum. Lütfen çalışmaya devam edin, harika bir grupsunuz.



Elbette futbol bir sonuç işidir ve modern oyunda gelen baskıyı biliyorum. Bundan asla saklanmayacağım, kazanmak her şeydir ve olmadığında kabul etmek zordur.



Yine de herhangi bir futbol kulübünün gelecekteki yönü yalnızca kulübedeki bir kişi tarafından belirlenmez.



Kısa bir süre içinde bile kulübe, şehre ve ülkeye aşık oldum. Beşiktaş'la ilişkili herkese gelecek için en iyi dileklerimi iletiyorum.



Son olarak, her zaman olduğu gibi, her zaman destek olmak için yanımda olan harika aileme ve yakın arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum. Zamanı geldiğinde bir sonraki mücadelemi dört gözle bekliyorum.