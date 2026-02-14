Giresun Sanayispor, 1207 Antalyaspor'a 5 attı

- Giresun Sanayispor, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında 1207 Antalyaspor'u 5-0 yendi.
- İlk yarıda Zeynep Gamze Koçer ve Neslihan Demirdögen golleriyle Giresun 2-0 öne geçti.
- İkinci yarıda Julietta Nana, Karla Hernandez ve Fatma Ataş skoru 5-0 yaptı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Giresun Sanayispor ile 1207 Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısını, ev sahibi ekip Zeynep Gamze Koçer ve Neslihan Demirdögen'in golleriyle 2-0 önde bitirdi.
GİRESUN SANAYİSPOR, 5 ATTI
Karadeniz ekibi, ikinci yarıda Julietta Nana, Karla Hernandez ve Fatma Ataş'ın attığı gollerle farkı 5'e çıkardı.
Karşılaşma, Giresunspor'un 5-0'lık galibiyetiyle sona erdi.