Giresunspor Başkanı: Fenerbahçe'den özür diledik Fenerbahçe maçı sonunda stadyumda çalan şarkıyla ilgili konuşan Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, "Sayın Ali Koç'tan da durumla ilgili özür diledim. Bir hata yaptıysak bunun için de özür diledik" dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe, 20. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle öne geçerken Giresunspor, 68. dakikada Riad Bajic ile rakibine yanıt verdi. "Sayın Başkan Ali Koç'tan da durumla ilgili özür diledim" Maç sonunda Çotanak Stadyumu'nda çalınan şarkı, Fenerbahçeli oyuncuları ve yetkilileri sinirlendirdi. Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, şu ifadeleri kullandı: "Fener ağlama müziği ile ilgili Ali Koç Başkanımız beni aradı. Fenerbahçe camiasıyla hiçbir problemimiz olamaz. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Sayın Başkan Ali Koç'tan da durumla ilgili özür diledim." Gözden Kaçmasın Giresunspor cephesinden Fenerbahçe'ye gönderme Haberin Detayları