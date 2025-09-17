Abone ol: Google News

Gökhan Gönül, Kadıköy'de coşkuyla karşılandı

Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak dönen Gökhan Gönül, Alanyaspor maçı öncesinde tribünlerde büyük sevgiyle karşılandı.

Yayınlama Tarihi: 17.09.2025 19:55

Fenerbahçe, Süper Lig'de 1. haftanın erteleme mücadelesinde Alanyaspor'u konuk etti.

Bu maç öncesinde Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Gökhan Gönül, sarı-lacivertli taraftarlarla duygusal anlar yaşadı.

Uzun yıllar formasını terlettiği kulübe bu kez yardımcı antrenör olarak dönen Gönül, tribünlerde büyük sevgiyle karşılandı.

TARAFTARI SELAMLADI

Tribünlere çağrılan Gökhan Gönül, Fenerbahçe armasını öperek taraftarları selamladı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Sarı-lacivertli taraftarların tezahüratlarına gözyaşlarıyla karşılık veren Gönül, duygu dolu anlar yaşadı.

