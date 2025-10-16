Göz göre göre şike mi yapıldı: Arjantin'de şaşkına çeviren ofsayt kararı... Arjantin 2. Ligi'nde oynanan bir maçta atılan gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Pozisyonun görüntülerinde futbolcunun açık şekilde ofsayt çizgisinin gerisinde olduğu görülürken, tartışmalı karar 'Şike nasıl yapılır?' yorumlarını beraberinde getirdi.