Göz göre göre şike mi yapıldı: Arjantin'de şaşkına çeviren ofsayt kararı...

Dünya futbolunda zaman zaman öyle kararlar veriliyor ki anlamak cidden güç.
İşte o örneklerden biri Arjantin'de yaşandı.
Arjantin 2. Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu.
GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN OFSAYT KARARI
Takımlardan birinin bulduğu gol, yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla iptal edildi.
Pozisyonun tekrar görüntülerinde futbolcunun açık şekilde ofsayt çizgisinin gerisinde olduğu görülürken, karar büyük tepki topladı.
'ŞİKE Mİ YAPILDI' İDDİASI
Tartışmalı ofsayt kararı, kısa sürede bahis şikesi manipülasyonu iddialarını beraberinde getirdi.
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, pozisyonun "şaibeli ve şikeli" olduğunu öne sürerek hakem heyetinin kararını eleştirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ortaya çıkan görüntüler sonrası şike iddiaları dolaşmaya başladı. Arjantin Futbol Federasyonu maçın hakemleriyle ilgili soruşturma başlattı.