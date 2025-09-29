Göztepe, 7 maçın 5’inde kalesini gole kapadı

Göztepe, Süper Lig’de ilk 7 hafta sonunda yoluna yenilgisiz devam ederken, bu süreçte 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Henüz mağlubiyetle tanışmayan sarı-kırmızılılarda savunma performansı da dikkat çekiyor.

7 MAÇIN 5'İNDE GOLE İZİN VERMEDİLER

Stanimir Stoilov’un öğrencileri, oynanan 7 maçın 5’inde rakiplerinde gol izni vermedi.

Rizespor ve Beşiktaş’ı 3-0’lık net skorlarla geçen Göztepe, Karagümrük karşısında da sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe ve Eyüpspor'la ise golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, savunma anlamında ligin en başarılı takımları arasında yer aldı.

EN AZ GOL YİYEN İKİ TAKIMDAN BİRİ

İzmir temsilcisi, sadece Konyaspor ve Kayserispor maçlarında filelerinde birer gole engel olamadı.

Göztepe, Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen iki takımı arasında yer alıyor.