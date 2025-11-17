Göztepe, iç saha performansıyla dikkat çekiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Göztepe, bu sezonki etkileyici iç saha performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

İzmir ekibi, Süper Lig 2025-2026 sezonunda evinde çıktığı hiçbir maçta yenilgi yüzü görmedi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe ve Konyaspor’la berabere kalırken, Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği’ni mağlup etmeyi başardı.

Toplayabileceği 15 puanın 11’ini hanesine yazdıran Göztepe, bu alanda ligin en başarılı takımlarından biri olurken, kendisinden üst sıradaki ekiplerden daha az iç saha maçı oynamasına rağmen en iyi 5. performansa sahip takım konumunda bulunuyor.

EVİNDE SADECE 1 GOL YEDİ

İç saha performansıyla adından söz ettiren Göztepe, elde ettiği başarılı sonuçların yanı sıra savunmadaki sağlam duruşuyla da öne çıkıyor.

İzmir ekibi, Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği maçlarında kalesini gole kapatırken, yalnızca 1-1 sona eren Konyaspor karşılaşmasında gol yedi.

Böylece Stanimir Stoilov’un öğrencileri, taraftarı önünde çıktığı 5 maçta sadece 1 kez rakiplerine gol izni verdi.

HEDEF KOCAELİSPOR MAÇI

Süper Lig’in 13. haftasında Kocaelispor’la karşılaşacak olan Göztepe, 23 Kasım Pazar günü rakibini Gürsel Aksel Stadyumu’nda ağırlayacak.

İzmir ekibi, bu mücadeleyi kazanarak hem iç sahadaki başarılı performansını devam ettirmek hem de Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürmek istiyor.