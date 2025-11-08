Göztepe, Kasımpaşa deplasmanında galip geldi

- Göztepe, Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yendi.
- Juan, 52 ve 55. dakikalarda attığı gollerle galibiyeti getirdi.
- Göztepe puanını 22'ye çıkararak 4. sıraya yükseldi, Kasımpaşa ise 10 puanda kalarak düşme hattının hemen üstünde kaldı.
Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 2-0 kazandı.
JUAN'DAN 3 DAKİKADA 2 GOL
Konuk ekip Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 52 ve 55. dakikalarda Juan kaydetti.
GÖZTEPE, PUANINI 22'YE ÇIKARDI
Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste ikinci galibiyetini elde eden Göztepe, puanını 22'ye yükselterek 4. sırada konumlandı.
Bu mağlubiyetle birlikte galibiyet hasreti 5 maça yükselen ev sahibi Kasımpaşa ise 10 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligde gelecek hafta Göztepe, Kocaelispor'u konuk edecek. Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak.