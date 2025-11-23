Göztepe - Kocaelispor maçında gol sesi yok

- Göztepe, Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı.
- Müsabaka sırasında verilen kırmızı kartlar, VAR incelemesiyle iptal edildi.
- Göztepe 23 puana, Kocaelispor ise 15 puana ulaştı.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada kazanan çıkmadı.
Büyük heyecana sahne olan maç golsüz eşitlikle sona erdi.
KIRMIZI KARTLAR VAR'DAN DÖNDÜ
Kocaelispor’da Botond Balogh’un 41’inci dakikada, Göztepe’de ise Novatus Miroshi’nin 45+2’nci dakikada gördükleri kırmızı kartlar VAR’dan gelen tavsiye üzerine iptal edildi.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonucun ardından Göztepe, 23 puana yükseldi. Kocaelispor ise puanını 15 yaptı.
Göztepe, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'in gelecek haftasında Göztepe, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.