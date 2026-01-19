Göztepe, Rizespor'a şans tanımadı

- Göztepe, Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor'u 3-1 mağlup etti.
- Maçta Göztepe'nin gollerini Novatus Miroshi, Arda Okan Kurtulan ve Efkan Bekiroğlu kaydetti.
- Maçın ardından Göztepe 35 puana yükselirken, Rizespor 18 puanda kaldı.
Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Göztepe oldu.
KAZANAN GÖZTEPE
Göztepe, Novatus Miroshi'nin 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Rizespor, Qazim Laçi'nin 60. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
Göztepe, Arda Okan Kurtulan'ın 63. dakikada attığı golle maçı 2-1'e getirdi.
İzmir temsilcisi, 82. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun kaydettiği golle maçı 3-1 kazandı.
FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR
Ev sahibi Göztepe'de Malcom Bokele ve Heliton, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.
İki futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu sonucun ardından Göztepe, ikinci yarıya galibiyetle başladı ve 35 puana yükseldi. Rizespor, 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.