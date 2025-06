Göztepe: Romulo için rekor bir teklif aldık

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Gürsel Aksel Stadyumu’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hem takımın durumuyla alakalı hem de transfer dönemiyle alakalı konuşan Mance, Romulo Cardoso’nun transfer sürecine de değindi.

"ÇOK BÜYÜK BİR TEKLİF ALDIK"

Brezilyalı futbolcu Romulo’nun gösterdiği performansla ilgi odağı olduğunu vurgulayan Mance, şunları dedi:

"İSMAİL KÖYBAŞI EN İYİ TRANSFERİMİZDİ"

3 senelik görevleri boyunca yaptıkları en iyi transferin İsmail Köybaşı olduğunu söyleyen Ivan Mance, şu şekilde konuştu:

Çünkü o an gerçekten kulüpte üzüntü vardı, takım küme düşmüştü. Herkes kulüpten uzaklaşıyordu. Modern dünyanın mantığına göre milli takımda yıllarca oynamış, o sezon Trabzonspor’da şampiyon olmuş, 10 Süper Lig takımından teklifler almış bir oyuncu buraya gelmeyi tercih etti. Gerçekten o isimleri, kulüpleri ve parayı bir yana koydu. Kendisine sunulan projeye öncelik verdi. Hepimize yardım etti, herkesi yukarı çekti. Söylediği her şey gerçek oldu. İsmail muhteşem bir adam ve kesinlikle en iyi transferimiz. Zaten kendisi belirtiyor, taraftarımız da farkındadır İsmail Göztepe’yi her şeyin önüne koyuyor. İsmail’e 1 yıl daha kalmasını teklif ettik.