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Göztepe'de Stanimir Stoilov'la şampiyonluk geldi

Göztepe'de Stanimir Stoilov'la şampiyonluk geldi Göztepe’nin başında 20 maça çıkan Teknik Direktör Stanimir Stoilov, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sarı-kırmızılıların Süper Lig'e yükselmesinde en önemli payın sahibi oldu. Bulgar teknik adam, maç başına 2.3 puan ortalaması tutturarak da önemli bir başarıya imza attı.