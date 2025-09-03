Gürcistan teknik direktöründen sürpriz 'Hamit Altıntop' cevabı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Türkiye’yi ağırlayacak Gürcistan’da teknik direktör Willy Sagnol, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye’nin güçlü bir rakip olduğunun altını çizerek, "Yarınki maç için hazırız. Tüm çalışmalarımızı tamamladık, takımımızın morali yüksek.

Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’ye kaybettik ama her maç farklıdır. Bu kez farklı olacağına inanıyoruz"dedi.

"KRAVA YARIN İYİ BİR PERFORMANS GÖSTERECEK"

Sagnol, takımlarının yıldızı Kvaratskhelia’ya güven duyduklarını belirterek, "Kvara yarın iyi bir performans sergileyecek.

Kiteishvili sakat olduğu için yok ama tüm gücümüzle sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"HAMİT ALTINTOP’U ALIRDIM"

Fransız teknik adama, Türk Milli Takımı’ndan bir oyuncu seçme şansı olsa kimi alacağı soruldu.

Sagnol, esprili bir yanıt vererek, "Hamit Altıntop’u alırdım. Çok iyi bir arkadaşım, şu an ne yaptığını bilmiyorum ama selamlarımı gönderiyorum" dedi.

"BU GRUPTAKİ EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ"

Toplantıya katılan Gürcü defans oyuncusu Guram Kashia ise Türkiye maçının grup için kritik önemde olduğunu vurgulayarak "İspanya çok güçlü bir ekip ve grubumuz zorlu. Ancak bizim için en önemli karşılaşma, yarınki Türkiye maçı. Sahamızda kazanmak istiyoruz." dedi.

Yaklaşık 55 bin kişilik Boris Paichadze Stadı’nda tribünlerin tamamen dolmasını beklediğini dile getiren Kashia, "Taraftarlarımız her maç bizim için çok değerli. Yarın da her zamanki desteklerini bekliyoruz, onlara ihtiyacımız var" diye konuştu.