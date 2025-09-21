Hacıosmanoğlu’ndan Arda Kardeşler'e sert tepki: Bedeli ağır olur

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın ardından bordo-mavililer, hakem Arda Kardeşler’in yönetimine sosyal medyadan tepki gösterdi.
"BU ŞAHSIN BİR DAHA TÜRK FUTBOLUNDA GÖREV ALMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR"
Maçtan bir görüntü paylaşan Trabzonspor şu ifadeleri kullandı:
“Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir.”
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: BUNUN BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da A Spor yayınına katılıp açıklamalarda bulundu.
Hacıosmanoğlu şöyle dedi:
"Bu akşam yaşanan hata değil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli çok ağır. Bunun arkasında ne plan varsa bunu çözmek bizim görevimizdir. Arda Kardeşler'i TFF'ye çağırdım. Gereğinden fazlasını yapacağımdan kamuoyunun endişesi olmasın. Bizim tek bir hedefimiz var: Adil, adaletli bir şekilde, herkese eşit mesafede Türk futbolunu yönetmek."