Hacıosmanoğlu’ndan Arda Kardeşler'e sert tepki: Bedeli ağır olur

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından bordo-mavililer, hakem Arda Kardeşler’in yönetimine sosyal medyadan tepki gösterdi.

"BU ŞAHSIN BİR DAHA TÜRK FUTBOLUNDA GÖREV ALMASINA İZİN VERİLMEMELİDİR"

Maçtan bir görüntü paylaşan Trabzonspor şu ifadeleri kullandı:

“Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir.”

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: BUNUN BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da A Spor yayınına katılıp açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu şöyle dedi: