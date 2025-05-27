Hakan Bilal Kutlualp, Mourinho'yu istemiyor

Haber Merkezi

Fenerbahçe’de yaklaşan kongre öncesi başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp, Burak Güngör’e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho hakkında söyledikleri gündem yarattı.

İMZA SÜRECİ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Kongre hazırlıkları kapsamında üyelerden alınan imzaların toplanma sürecine değinen Kutlualp, “İmza toplama süreci beklediğimizden daha verimli ilerliyor. Sayılarda ciddi bir artış var ve bir hafta içinde bu süreci tamamlamayı hedefliyoruz. Ay başında imzaları resmi olarak teslim edeceğiz” diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK GELMEZSE GÖREVİ BIRAKACAK

Başkanlık koltuğuna oturması halinde sorumluluğu en üst düzeyde alacağını ifade eden Kutlualp, "Eğer ilk sezonumda şampiyonluk gelmezse, görevi bırakırım. Fenerbahçe taraftarının daha fazlasını hak ettiğini biliyorum" diyerek iddialı bir çıkış yaptı.

AZİZ YILDIRIM SORUSU

Kutlualp’e, eski başkan Aziz Yıldırım’ın aday olması durumunda geri çekilip çekilmeyeceği de soruldu. Bu soruya, “Her türlü senaryoyu konuşmaya açığım. Yeter ki Fenerbahçe'nin çıkarı ön planda olsun. Çünkü bu camia bireysel kavgaların yürütüleceği bir alan değil; gidişat iyi değil ve artık bu gerçeği herkesin görmesi gerek” cevabını verdi.

MOURINHO İLE DEVAM ETMEYECEK

Jose Mourinho konusunda da çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Kutlualp, göreve gelmesi durumunda Portekizli teknik adamla yolları ayıracağını açıkladı. Mevcut yönetimin de aynı kararı alacağını iddia eden Kutlualp, “Mourinho’nun Avrupa’da artık ciddi bir kariyer şansı olduğunu düşünmüyorum. Büyük olasılıkla Orta Doğu’ya yönelmek isteyecektir. Ayrılmadan önce kulüpten alabileceği her şeyi almak niyetinde” ifadelerini kullandı.

ALMAN EKOLÜNE YEŞİL IŞIK

Kutlualp, Mourinho’nun yerine ise disiplini ve çalışkanlığıyla bilinen Alman futbol ekolünden bir teknik direktör getirmeyi planladığını söyledi: