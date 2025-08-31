Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelmeye hazırım

Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 343 kanalından İbrahim Seten’e yaptığı açıklamada Galatasaray’a transfer konusuna değindi. Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediğini belirterek şu sözleri kullandı:

Şu an Inter’in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray’da forma giymeyi çok isterim. Yıllık ücretim sorun olursa, her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Başkan Dursun Özbek’in takdir edeceği rakam benim için yeterli olur. Menajerim Gordon Stipiç, UEFA şartlarına uygun şekilde bonservisimin makul bir seviyeye çekilmesi için Inter ile görüşmeye hazır.

INTER BAŞKANI MAROTTA: "HAKAN BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası konuşan Inter Başkanı Guiseppe Marotta, adı transfer iddialarıyla anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Marotta, milli futbolcunun kulüp için büyük önem taşıdığını belirterek, “Hakan bizim için çok değerli bir oyuncu. Geleceği için kararı kendisi vermesi gerekiyor. O kararını verdikten sonra biz de kulüp olarak gerekeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

HAKAN'IN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI

Transfer söylentilerine daha önce de değinen tecrübeli futbolcu, Inter kampında yaptığı açıklamada kulüpte mutlu olduğunu vurgulamıştı:

Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönmeyi bekledim. Inter’i çok özlemiştim. Hazırım ve hedefim burada kupalar kazanmak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Inter formasıyla 47 resmi maçta sahaya çıktı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 8 de asist yaptı.