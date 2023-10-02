Hakem yorumcuları yorumladı: Fenerbahçe - Rizespor maçında gol iptal edilmemeliydi Fenerbahçe'nin Rizespor'u 5-0 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını hakem yorumcuları değerlendirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Hakem yorumcuları, Fenerbahçe - Rizespor maçının tartışmalı pozisyonlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle Fenerbahçe'nin geçerli sayılmayan golü, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

38. dakikada elle oynama nedeniyle VAR'dan dönen gol sonrası hakem yorumcularının açıklamaları şu şekilde:

Deniz Çoban:

İki oyuncu top için pozisyon almaya çalışıyor, mücadele ediyor. Bana göre futbol oyun kuralları içerisinde iki oyuncunun da kolları doğal olarak açılmış durumda. Uzak mesafeden ve yerden seken top, Osayi'nin eline çarpıyor. Bence bilerek oynamıyor. Osayi'nin kolunun tüm hareketleri doğal. Benim açımdan mücadelenin gereği eller kollar doğal konumda. Ayakla oynamaya çalıştığı top, kazara eline geliyor. Elin vücüdundan açık olması ihlal olmaz. Bu bir çarpma. VAR müdahalesi olamaz. Herkes farklı farklı yorum getirir. Açık, bariz, skandal bir ihlal yoktur.

Gözden Kaçmasın İsmail Kartal: Beni hakemler hakkında konuşturmak zorunda bırakmasınlar Haberin Detayları

Bahattin Duran:

Bu bir çarpma. Kesinlikle ve kesinlikle bu pozisyona VAR müdahalesi olamaz. Bu pozisyon bence sahada ihlal olarak verilmeliydi. Hakemin kararı şöyle yanlış; gol VAR kararıyla iptal edildi. VAR müdahalesi benim için yanlış. Sahada dördüncü hakem hakeme yardım etseydi veya hakem bulunduğu pozisyonu seçip karar verseydi... Sahada ihlal var diyorum. Sahadaki hakemin kararı elle oynama veya faul... Bunu Sarper Barış Saka görseydi oyunu durdurturdu diyorum ben ve öyle olmalıydı. Fakat VAR müdahalesinin doğru olmadığını düşünüyorum.

Fırat Aydınus:

Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde Osayi-Samuel'in kolu doğal konumda, ayrıca bu pozisyon çarpma. Yerden sekerek geliyor top. Gol iptali hatalı. Ben ilk gördüğümde VAR faul için çağırdı sandım hakemi.

Erman Toroğlu